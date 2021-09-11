عراقي الجنسية وشاعر ومدير أعمال ماجد المهندس.. معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الرابع

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت مصادر اليوم عن زواج الفنانة أصالة من الشاعر العراقي فائق حسن، وتعد الزيجة هي الرابعة في حياة النجمة، ولم تُعلن حتى الآن عن تفاصيلها، ليتم الأمر في تكتم شديد، دون أن تشرك جمهورها ِفي إعلان زواجها.

وتتواجد حاليا الفنانة أصالة نصري في السعودية مع زوجها الحالي فائق حسن، ومن المقرر أن يعودا إلى مصر يوم الأربعاء المقبل، لحضور افتتاح مطعمهما الجديد في «أب تاون كايرو»، الذي يقدم وجبات بشكل جديد على الطريقة اللبنانية.

ونرصد لكم معلومات عن زوج أصالة الجديد

– يعمل مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس.

– يبلغ من العمر 52 عاما.

– شاعر عراقي وكاتب أغاني مشهور.

.تزوج في 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال –

– تعاون مع عدد كبير من الفنانين خلال مشواره الفني.

– من أشهر أغانيه: «بين أيديا، يمكن أحبك، وحشني موت، وأنا حنيت».

تزوجت الفنانة أصالة نصري من قبل من المنتج أيمن الذهبي، وأنجبت منه شام الذهبي وخالد، ولكنها انفصلت عنه بعد سنوات عديدة من زواجهما، لتتزوج بعدها من المخرج طارق العريان، وأنجبت منه ولدين علي وآدم العريان، ولكنها انفصلت عنه في الفترة الماضية.

وانتشرت أخبار زواج أصالة للمرة الثالثة من نائب برلماني شهير، لكنها لم تُعلن عن الخبر، واكتفت بعدم التعليق عليه وتجاهله، حتى نشرت أخبارا بعدها بانفصالها عن هذا النائب لعدة أسباب شخصية.