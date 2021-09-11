“لو قلعها هتخليني راجل زيك فاميشرفنيش”..محمد كيلاني يرد على منتقدي ارتدائه سلسلة

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ابو ظبي - احمد الجزار - رد الفنان الشاب محمد كيلاني على منتقدي ارتدائه لسلسلة تحمل اسم ابنه، من خلال نشره صورة السلسلة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
كتب كيلاني معلقًا “لابس سلسله عليها اسم ابني و بعتز بيها جدا و لو فكرة اني قلعتها هتخليني راجل زيك فا ميشرفنيش اني اقلعها”
تابع كيلاني قائلًا “قادر ادخل ارد علي كل واحد بيجيب في سيرتي و سيرة اهلي بس ابويا اللي رباني و مش عجبك تربيته ده علمني اني مردش من ورا كيبورد و لو هرد فا هرد في الوش و ديك سمعت اتخنقت مع ٦٠ راجل بس انت هتبقي محتاج معاك ٦٠٠٠”
وتفاعل الجمهور ومحبي محمد كيلاني مع المنشور وقاموا بالدفاع عنه ومن بينهم الفنان عمر الشناوي زوج طليقته وقال “يا كيلاني سيبك من اي حد فاشل بيرمي فشله وغله علي الناس الناجحه انت محترم ابن ناس محترمين وربنا يديك كمان وكمان. والميفهمش الكلام الي انت قولته يبقي جاهل ومحتاج اعادة تربيه”
يشار أن محمد كيلاني حل ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم منى الشاذلي” وتحدث عن بداياته الفنية وعلاقته بطليقته وزوجها الحالي وأوضح أن تجمعهم علاقة طيبة.
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