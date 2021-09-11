“شفت أختي على مشارف الموت”.. رسالة جديدة من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد تعافيها

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص الفنان وائل عبد العزيز، على توجيه الشكر لكل من قام بالدعاء لشقيقته وحاول التواصل معه طوال الفترة الماضية بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها شيقته الفنانة ياسمين عبد العزي.

وكتب الفنان وائل عبد العزيز منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: “النهاردة كان يوم حلو، ومناسبتين يستاهلوا الحمد.. الأولى أن ياسمين قربت للتعافي، بعد مشوار تعب طويل، لأني فعلا شوفت أختِ على مشارف الموت، وكان إحساس ربنا ما يكتبه على حد، ياسمين مش أختي دي بنتي وحبيبتي”.

تابع وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز: «والتاني أني وبعد غياب كتير اختفاء عن صحابي، قابلتهم كلهم النهاردة، في احتفال متعود على التواجد في كل موسم dear guest، الحمد لله على دعاء الناس من كل مكان، في الدول العربية وغيرها من الجالية العربية حول العالم».

أضاف شقيق ياسمين عبد العزيز: «أنتو مش متخيلين كم الرسائل والدعاوي والتمني بالشفاء لبنتي، إحنا والحمد لله في نعمة كبيرة وفضل من ربنا، بوجود الناس دي حوالينا، وشكرًا لكل الناس بجد من قلبي، ويارب منشوفش في حد حاجه وحشة.. وتصبحوا على دنيا أحلى».

أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز بعد تعافيها

كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، شكرت جمهورها في رسالة كتبتها مساء أمس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء فيها: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي، وحشتوني جدًا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله، عوزاكم تطمنوا».

وتابعت ياسمين عبد العزيز: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة، إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليّ، وكفاية أني أقولكم أني حقيقي شوفت الموت، وكان قريب جدًا، لكن بفضل الله، وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية، وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم، وبحبكم ونيتكم الطيبة، ربنا استجاب لدعواتكم».

وأضافت ياسمين عبد العزيز: «ربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله.. كلمة شكرًا قليلة أوي عليكم، وعلى حبكم، أن بحبكم جدًا، وحقيقي أنا عاجزة أني أردلكم كل الحب، وكل الدعم اللي شفته منكم، بشكر ربنا وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».