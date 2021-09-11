بحضور سهير المرشدي.. حنان مطاوع وزوجها يغنيان ويرقصان في عيد ميلاد ابنتهما الثاني (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة حنان مطاوع وزوجها المخرج المسرحي أمير اليماني بعيد الميلاد الثاني لابنتهما “أماليا” في جو أسرى.

وشارك في الاحتفال النجمة الكبيرة سهير المرشدي والدة حنان مطاوع.

وظهرت حنان وزوجها وهما يغنيان أغنية خاصة لابنتهما في هذه المناسبة، وقاما بالرقص مع ابنتهما على نغمات الأغنية.

وكشفت حنان عن كواليس الاحتفال، وتجهيز الأغنية، وقالت في تصريحات لـ”إي تي بالعربي”: ” إن فكرة الأغنية لطيفة وموجودة منذ العام الماضي، مشيرة إلى أنّ ابنة خالة والدتها أرادت أن تقدم هدية لابنتها فتحدثت مع عبد الله حسن المؤلف وكتب لها كلمات الأغنية، وقدمتها حنان مطاوع في عيد ميلاد ابنتها هذا العام.

أضافت: عبدالله مشكور هو صاحب الفكرة، وقال لي إنه سيقوم بأغنية لابنتي لحد ما تتجوز كل سنة.. هو وشريف جهزوا الأغنية وسجلتها، وهذه المرة برفقة أمير، غنّى معايا كوبليه كانت فكرة جميلة من عبدالله حسن.

حنان مطاوع سبق أن شاركت جمهورها قبل أيام، مقطع فيديو عبر ستوري حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيه خلال تسجيلها الأغنية، التي شاركت في غنائها أيضًا ابنتها أماليا حيث ذكرت كلمة ماما.

الأغنية كتب كلماتها ولحنها عبد الله حسن، ومن توزيع شريف حمدان، وهندسة صوت محمد جودة، تنسيق وإدارة شريف محمد، وتمّ التسجيل في استوديو التكامل.