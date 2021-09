بينلوبي كروز أفضل ممثلة.. القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي

ابو ظبي - احمد الجزار - انتهت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ78، المقامة بمدينة فينيسيا الإيطالية، مساء السبت 11 سبتمبر.

ضمت الدورة الحالية باقة من الأفلام المميزة التي عرضت لأول مرة على هامش المهرجان، بحضور عدد كبير من صناع الفن حول العالم، وقام بتقديم الحفل النجمة سيرينا روسي.

جواز المسابقة الروائية الطويلة:

جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم: فيلم “”Happening، للمخرجة أودري ديوان

جائزة لجنة التحكيم الكبرى: فيلم “The Hand of God”، لـ”باولو سورينتينو”

جائزة أفضل مخرج: فيلم The Power of the Dog””، للمخرجة جين كامبيون

جائزة أفضل ممثلة: بينولوبي كروز Penélope Cruz، في فيلم “Parallel Mothers”

أفضل ممثل: للنجم جون ارسيلا John Arcilla، عن دوره في فيلم “On the Job: The Missing 8”

جائزة أفضل نص سينمائي: فيلم The Lost Daughter””، للمخرجة ماجي جيلنهال Maggie Gyllenhaal

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم Il Buco، لـ مايكل أنجلو فرامارتينو Michelangelo Frammartino

جائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل ممثل شاب: الممثل Filippo Scotti، عن دوره في فيلم The Hand of God

جوائز مسابقة أفاق:

أفضل فيلم: فيلم “Pilgrims”، لـ” Laurynas Bareisa”

أفضل مخرج: للمخرج اريك جرافيل Eric Gravel عن فيلم Full Time””

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم “El Gran Movimiento”، لكيرو روسو Kiro Russo

جائزة أفضل ممثلة: الممثلة لورى كلامى Laure Calamy، عن دورها في فيلم Full Time

جائزة أفضل ممثل: النجم بيسيث تشون Piseth Chhun، عن دوره في فيلم White Building””

جائزة أفضل نص سينمائي: فيلم 107 Mothers””، للمخرجين Ivan Ostrochovský، و Peter Kerekes

جائزة أفضل فيلم قصير: فيلم Los Huesos، للممثل Cristóbal León، و Joaquín Cociña

جائزة أفضل فيلم روائي طويل: فيلم Imaculat، للسيناريست مونيكا ستان Monica Stan، والمخرج George Chiper-Lillemar

جوائز أفلام الواقع الافتراضي:

جائزة لجنة التحكيم الكبرى لأفضل عمل: فيلم “Goliath: Playing With Reality”، لـ” Barry Gene Murphy، و May Abdalla.

جائزة أفضل تجربة واقع افتراضي: فيلم “Le Bal de Paris de Blanca Li “، للمخرجة Bianca Li

جائزة أفضل قصة واقع افتراضي: فيلم “End of Night” ، للمخرج ديفيد أدلر David Adler

جوائز أفاق إضافية

جائزة أرماني بيوتي للجمهور: فيلم “The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic”، للمخرج Teemu Nikki