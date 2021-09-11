بينلوبي كروز أفضل ممثلة.. القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي

ابو ظبي - احمد الجزار - انتهت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ78، المقامة بمدينة فينيسيا الإيطالية، مساء السبت 11 سبتمبر. ضمت الدورة الحالية باقة من الأفلام المميزة التي عرضت لأول مرة على هامش المهرجان، بحضور عدد كبير من صناع الفن حول العالم، وقام بتقديم الحفل النجمة سيرينا روسي. جواز المسابقة الروائية الطويلة: جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم: فيلم “”Happening، للمخرجة أودري ديوان جائزة لجنة التحكيم الكبرى: فيلم “The Hand of God”، لـ”باولو سورينتينو” جائزة أفضل مخرج: فيلم The Power of the Dog””، للمخرجة جين كامبيون جائزة أفضل ممثلة: بينولوبي كروز Penélope Cruz، في فيلم “Parallel Mothers” أفضل ممثل: للنجم جون ارسيلا John Arcilla، عن دوره في فيلم “On the Job: The Missing 8” جائزة أفضل نص سينمائي: فيلم The Lost Daughter””، للمخرجة ماجي جيلنهال Maggie Gyllenhaal جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم Il Buco، لـ مايكل أنجلو فرامارتينو Michelangelo Frammartino جائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل ممثل شاب: الممثل Filippo Scotti، عن دوره في فيلم The Hand of God جوائز مسابقة أفاق: أفضل فيلم: فيلم “Pilgrims”، لـ” Laurynas Bareisa” أفضل مخرج: للمخرج اريك جرافيل Eric Gravel عن فيلم Full Time”” جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم “El Gran Movimiento”، لكيرو روسو Kiro Russo جائزة أفضل ممثلة: الممثلة لورى كلامى Laure Calamy، عن دورها في فيلم Full Time جائزة أفضل ممثل: النجم بيسيث تشون Piseth Chhun، عن دوره في فيلم White Building”” جائزة أفضل نص سينمائي: فيلم 107 Mothers””، للمخرجين Ivan Ostrochovský، و Peter Kerekes جائزة أفضل فيلم قصير: فيلم Los Huesos، للممثل Cristóbal León، و Joaquín Cociña جائزة أفضل فيلم روائي طويل: فيلم Imaculat، للسيناريست مونيكا ستان Monica Stan، والمخرج George Chiper-Lillemar جوائز أفلام الواقع الافتراضي: جائزة لجنة التحكيم الكبرى لأفضل عمل: فيلم “Goliath: Playing With Reality”، لـ” Barry Gene Murphy، و May Abdalla. جائزة أفضل تجربة واقع افتراضي: فيلم “Le Bal de Paris de Blanca Li “، للمخرجة Bianca Li جائزة أفضل قصة واقع افتراضي: فيلم “End of Night” ، للمخرج ديفيد أدلر David Adler

جوائز أفاق إضافية جائزة أرماني بيوتي للجمهور: فيلم “The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic”، للمخرج Teemu Nikki شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بينلوبي كروز أفضل ممثلة.. القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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