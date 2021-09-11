“وجودك جوايا مهون عليا الدنيا الصعبة”.. رنا سماحة توجه رسالة لمولودها المنتظر

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة رنا سماحة رسالة لطفلها القادم من خلال نشر فيديو لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء احتفالها بالحمل.
وعلقت سماحة على الفيديو قائلة “مالك قلبي عايزه اقولك اني بحبك اوي يا حبيبي عايزه اقولك كمان ان وجودك جوايا مهون عليا كل الدنيا الصعبة”
وأضافت قائلة “عايزاك تبقى كويس وبخير وقد كل حاجه عايزاك تقوى وتقوي مامي وتجمد يا بطل مستنيه اشوفك اوي يا مالك حاسه انك واحشني”
واختتمت حديثها قائلة “بحلم بيك كل يوم من غير ماشوفك مشتاقه لليوم الي هاخدك فيه في حضني يا حته مني بحبك يا احلى واصدق وانقى ما في الحياه”
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يذكر أن رنا سماحة نفت الأخبار المتداولة حول انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب وأكدت أنها مازالت زوجته رسميًا.
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