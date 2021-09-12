“3 ساعات وممكن تموت”.. أحمد العوضي يكشف اللحظات الصعبة مع ياسمين بالمستشفى (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان أحمد العوضي لأول مرة، عن تفاصيل حالة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز الصحية وما تعرضت له، بعد تعرضها لأزمة صحية منذ نحو شهرين، بسبب مضاعفات عملية جراحية نسائية أجرتها يوم 11 يوليو الماضي، أدت إلى سفرها يوم 9 أغسطس الماضي، لاستكمال علاجها.

قال أحمد العوضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة: «في يوم 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين للمستشفى كانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية، ومن المفترض حسب حديث الطبيب المعالج لياسمين أنه بعد إجراء تلك العملية النسائية، ستعود لمنزلها في غضون 3 أو 4 أيام لكن شهدت ياسمين تدهور بعد العملية كبيرًا».

وأوضح العوضي: «ماقدرش أقول حتى الآن أن هناك خطأ طبي دون أن يكون لدي إثباتات قوية، لكن الثابت أن هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة الحالة والمشكلة أن ما حدث هو فشل في اللحاق بالتدهور، الذي شهدته مما أدى للمضاعفات التي تعرضت لها».

وأشار أحمد العوضي إلى أن الطبيب هشام الكيلاني أستاذ المناظير بجامعة عين شمس، صُعق من حالة ياسمين عبدالعزيز بعد تدهورها، قائلًا: «لازم نلحقها دي 3 ساعات وممكن تموت! ولاقي الطبيب المعالج بيقولي حالة واردة بنسبة 15%».

وردًا على أحد الأطباء الذي برر فيه ما تعرضت له زوجته، قال: «ماينفعش نغسل الماء بالماء وندافع ونبرر وخلاص ما حدث هو إهمال جسيم فشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها، دون النظر لحالة ياسمين عبدالعزيز وكانت هتروح فيها».

كما أكد العوضي أن زوجته كادت أن تفارق الحياة بسبب ما تعرضت له، مردفًا: « فعلًا كانت هتموت فيها وهقول حاجة حصلت ياسمين كلمت الدكتور وقالت له أنا بموت ضحك وقال أنا في إجازة وروحي اتعشي واتمشي ده اسمه كلام ؟! هل ده طبيعي؟،».

تابع: «ياسمين فضلت 4 أيام تتأوه وتقول لي بموت ولما أكلم الدكتور يقولي لا عادي دي حاجة بتحصل لنحو 15% من اللي بيعملوا العملية دي».

وأردف: «واللي شخصها من بره وأنا بشكره الدكتور هشام كيلاني أستاذ الجراحة بجامعة عين شمس ودكتور عصام شلباية، هو من أنقذ حياتها جراحيًا في التوقيت المناسب وده نموذج للأطباء المحترمين، في المقابل كان هناك إهمال من الطبيب المعالج».

وحول مشاعره وقت تدهور حالتها: «لولا الناس المحترمين الطبيبين الذين تدخلوا بعلاج مضاعفات الطبيب المعالج أنا بشكرهم فعلًا لانهم أنقذوا حياتها».

كما أكد أحمد العوضي خلال حديثه أن ياسمين عبد العزيز تعافت تمامًا وستعود لمصر خلال أيام.

أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز بعد تعافيها

كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، شكرت جمهورها في رسالة كتبتها مساء أمس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء فيها: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي، وحشتوني جدًا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله، عوزاكم تطمنوا».

وتابعت ياسمين عبد العزيز: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة، إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليّ، وكفاية أني أقولكم أني حقيقي شوفت الموت، وكان قريب جدًا، لكن بفضل الله، وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية، وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم، وبحبكم ونيتكم الطيبة، ربنا استجاب لدعواتكم».

وأضافت ياسمين عبد العزيز: «ربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله.. كلمة شكرًا قليلة أوي عليكم، وعلى حبكم، أن بحبكم جدًا، وحقيقي أنا عاجزة أني أردلكم كل الحب، وكل الدعم اللي شفته منكم، بشكر ربنا وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».