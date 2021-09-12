أحمد العوضي: “ياسمين كلمت الدكتور وقالتله أنا بموت ضحك وقالها روحي اتعشي” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان أحمد العوضي، عن تفاصيل الأيام الصعبة التي عاشتها ياسمين عبدالعزيز خلال فترة مرضها، والتي كادت خلالها أن تفقد حياتها، مؤكدًا أنها تعرضت لإهمال جسيم، وأنه سيقاضي كل من تسبب في تدهور حالتها.

قال أحمد العوضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة: ” الشهرين اللي فاتوا كانوا صعبين جدًا عليها وعليا وعلى جمهورها وعلى كل محبيها، ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تمامًا الحمد وخلال أيام ستعود لمصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبيعية”.

وعن تفاصيل حالتها الصحية وما تعرضت له، قال العوضي: «في يوم 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين للمستشفى، كانت المفروض تعمل عملية بسيطة تعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية، ومن المفترض بحسب حديث الطبيب المعالج لياسمين أنه بعد إجراء تلك العملية النسائية ستعود لمنزلها في غضون ثلاثة أو أربعة أيام لكن شهدت ياسمين تدهور بعد العملية كبيرًا»، موضحًا أنه لا يستطيع البوح حتى الآن أن هناك خطأ طبيا دون أن يكون لديه إثبات قوي.

وأكد أنه من الواضح أن هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة الحالة، ما أدى لمضاعفات تعرضت لها زوجته، كما رد على أحد الأطباء الذي برر فيه ما تعرضت له زوجته، إذ قال: «مينفعش نغسل المياه بالمياه، وندافع ونبرر وخلاص، ما حدث هو إهمال جسيم، وفشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها، دون النظر لحالة ياسمين عبد العزيز، دي كانت هتروح فيها».

وتابع: «ياسمين فعلا كانت هتموت فيها، ياسمين كلمت الدكتور وقالت له أنا بموت، ضحك وقال أنا في إجازة وروحي إتعشي واتمشي.. ده اسمه كلام ؟! هل ده طبيعي؟، ياسمين فضلت أربع أيام تتأوه وتقلي بموت ولما أكلم الدكتور يقلي لا عادي دي حاجة بتحصل لنحو 15%من اللي بيعملوا العملية دي»، مضيفًا: «لولا الناس المحترمين الطبيبين الذين تدخلوا بعلاج مضاعفات الطبيب المعالج كانت راحت، أنا بشكرهم فعلاً لانهم أنقذوا حياتها».

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