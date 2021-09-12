روجينا ترقص مع راغب علامة وتشعل أجواء حفله بالقاهرة (صور وفيديو)

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ابو ظبي - احمد الجزار - أشعلت الفنانة روجينا أجواء حفل النجم راغب علامة، والذي أقيم مساء أمس السبت في أحد فنادق القاهرة.
وصعدت روجينا على المسرح لترقص مع راغب على إحدى أغنياته الشهيرة.
وشهد الحفل حضور عدد كبير من الحضور إلى جانب بعض المشاهير بينهم ماجد المصري، إدوارد وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وغيرهم من المشاهير.
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وتعالت صيحات الجمهور فور صعود راغب علامة لمسرح الحفل الذي بدأ بأغنية “يا غايب” وبعدها أشعل وصلات الرقص والغناء، بأغاني “اللي باعنا” و”نسيني الدنيا” و”فورا تدخل حياتي” و”أنا اسمي حبيبك” و”قلبي عشقها والعيون”.
كما شارك في إحياء الحفل السوبر ستار الشاب خالد الذي بدأ فقرته في التاسعة والنصف، وامتدت فقرته لقرابة الساعة ونص قدم خلالها عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من «دي دي مرورا عيشة، وهران، عبد القادر والشابة»، بالإضافة إلى أنا العربي وختامًا بـ سيه لا في.
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