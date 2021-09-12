١٦ سيبتمبر.. حفل عرائس محمد منير في ساقية الصاوي

تحيي ساقية الصاوي حفل عرائس لـ محمد منير وفرقته الموسيقية يوم ١٦ سيبتمبر الساعة 8 مساءً على مسرح الحكمة، ومن المقرر لعب مجموعة من أغنيات الكينج بروح مصرية مع العرائس التى تشكل معًا تجسيدًا لحفلاته الحقيقية.
وتم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.
وأحيا مطرب الراب زاب ثروت حفلا غنائيا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى ويشاركه فى الحفل الموزع الموسيقي سارى هانى، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ويقدم زاب خلال الحفل باقة متنوعة من أغانية الذى يحبها جمهوره.
وكان اعلن زاب ثروت عن تقديمه اغنية جديدة فى الحفل وهى بعنوان “عالم خيالى” لاول مرة لجمهوره.
فريق مسار اجباري احيا الجمعة الماضية حفلتين بمسرح ساقية وسط حضور كامل العدد من جمهورهم و كانت الحفلة الأولى الساعة ٤عصرا و الثانية ٨ مساء.
وكان فريق مسار إجباري قد قدم حفله على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.
وقال هاني الدقاق عضو فريق مسار إجباري إنه يعلم أن الجمهور غير معتاد على حفلات الجلوس لكن اليوم قررت الفرقة تقديم "حفلة رايقة" للجمهور الذي تفاعل معه.
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