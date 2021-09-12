بعد شهرين.. هنا الزاهد وأحمد حاتم ينتهيان من ”أنا وهى”

وضع المخرج عمرو صلاح خطة زمنية محددة لإنتهاء تصوير مسلسل "أنا وهى" الجديد الذى يقوم ببطولته كل من الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم، حيث ينتهى من التصوير بشكل نهائى بعد شهرين وتكثيف عدد ساعات التصوير، لعرضه فى بداية الموسم الشتوى المقبل، والعمل تأليف مصطفى حمدى، حيث انطلق التصوير الخميس الماضى داخل إحدى الكافيهات، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائى.

من ناحية أخرى، كشف الفنان أحمد حاتم عن الإعلان الرسمي لفيلم "عروستي"، والذي يقوم ببطولته هو والفنانة جميلة عوض، والمقررطرحه قريبًا بدورالعرض، وعلق حاتم علي الإعلان الرسمي بـ "يعني أنا اتلعب معايا عروستي !؟"

وكانت شركة "سينرجى" المنتجة لفيلم "عروستي"، قد كشفت عن البوستر الرسمى الأول للفيلم المنتظر "عروستي"، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، والمقررعرضه خلال الفترة المقبلة بدورالعرض السينمائي.

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو صلاح فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمى، والفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.