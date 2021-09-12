شاهد.. شقيق ياسمين صبرى برفقة خطيبته

كشف الدكتور أشرف صبرى والد الفنانة ياسمين صبرى عن موعد زفاف نجله بلال صبرى عبر حسابه بموقع فيسبوك. ونشر أشرف صبرى صورة لنجله بلال برفقة خطيبته وعلق عليها :" فرح ابني الوحيد بلال صبري الأخ الشقيق لبناتي نرمين صبري وياسمين صبري وسيكون علي مركب لاف بوت بالنيل بحضور اخواته وازواجهم والعائلة والأصدقاء وذلك يوم 15 اکتوبر متمنيا لهم السعادة والهناء في حياتهم مع عروسة ابني الجميلة اريج سليلة العائلات الراقية الكريمة ..الف مبروك لبلال واریج".

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