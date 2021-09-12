رواد السوشيال ميديا يطالبون بمحاسبة مصطفى شعبان قانونيا..تفاصيل

تعرض الفنان مصطفى شعبان خلال الساعات القيلة، لموجة كبيرة من الهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا بعد نشر مجموعة من الصور عبر حسابه بموقع انستجرام أثناء رحلة صيد برى.

وعلق مصطفى شعبان على الصور: "الصيد الأيمري".

وتلقي مصطفى شعبان، العشرات من التعليقات الغاضبة من متابعيه الذين أكدوا أن العصافير أرواح بريئة ولا يوجد متعة فى صيدها.

ولم يتوقف الهجوم على مصطفى شعبان إلى حد التعليقات السلبية ولكن تطور الأمر وتم تداول الصور عبر صفحات الخاصة بحماية حقوق الحيوان والداعمة لها مطالبين بمحاسبته قانونيا بتهمة تعذيب الحيوانات.