نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة من السويد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .
وظهرت إلهام شاهين فى الصورة برفقة مخرج سويدي، وعلقت قائلة: "مع مخرج الفيلم السويدى cat walk .. فيلم رائع .. أبطاله من ذوى الاحتياجات الخاصة .. برافو على هذا المخرج المتميز الذى دربهم على أدوارهم .. فكانوا جميعا رائعين".
يذكر ان قالت الفنانة إلهام شاهين، إن المكسب الأدبي بالنسية لي هو الأقوى، معلقة “الفلوس بتروح وتيجي”، مؤكدة انني أكون سعيدة عندما أعمل فيلم وبلاقيه بيشارك بمهرجانات العالم وأن يحصل الفنان المشارك بالفيلم على افضل ممثل .
وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك فنانين حصلوا على جوائز عندما قمت بإنتاج فيلم وهذا الفيلم حصل على21 جائزة.
وتابعت إلهام شاهين، أن الفيلم الذي قمت بإنتاجه حصل على 3 جوائز سينمائية بمهرجان في روسيا، وتم إرسال الجواز على مصر.
وأشارت شاهين إلى أن ، السينما فن وصناعة وتجارة، وأنا لا أحب مبدأ التجارة بشكل نهائي و"المنتج الشاطر هو اللي يسكب وميخسرش".
وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أنني “بعشق السينما وهي عمري كله”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلهام شاهين تحضر فيلماً سويدياً لذوي الاحتياجات الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.