نسرين طافش تتألق من حفل الدير جيست

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت نسرين طافش بإطلالة صيفية أنيقة من حفل الدير جيست، بفستان باللون الأبيض على التراث الفلسطيني، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان الماضي 2021، في مسلسل المداح تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

شارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر .