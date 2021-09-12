صانعات السينما يحصدن جوائز «فينيسيا» السينمائي

صانعات السينما يحصدن جوائز «فينيسيا» السينمائيصناعات السينما السيدات نجحنّ في السيطرة على الجوائز الكبرى في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي، في ختام دورته الـ 78 مساء أمس، حيث حصدت المخرجات والكاتبات نصيب الأسد من الجوائز، وكانت قضايا النساء حاضرة بشكل واضح في تلك الأعمال.

وحصل فيلم المخرجة الفرنسية من أصل لبناني أودري ديوان بعنوان «Happening» على الجائزة الأبرز في المهرجان وهي الأسد الذهبي لأفضل فيلم، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة آني إرنو، تستعرض فيها تجربتها مع الإجهاض عندما كان لا يزال غير قانوني في فرنسا في الستينيات.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1963 في فرنسا، عندما أصبحت الطالبة الشابة الذكية «آن» حامل بشكل غير مخطط له، مع اقتراب امتحاناتها النهائية تبدأ حياتها الاجتماعية في التلاشي، وتجد «آن» أن بطنها ينمو بمعدل ينذر بالخطر، مما يجبرها على مواجهة العار والألم الناجمين عن الإجهاض حتى لو كان عليها المخاطرة بالسجن للقيام بذلك.

وقالت المخرجة الفرنسية عقب تسلمها الجائزة، «أنجزت هذا الفيلم بغضب ورغبة، أنجزته من كل قلبي وروحي»، متابعة: «حلمي الآن هو الاستمرار.. قبل مجيئي إلى هنا بدأت العمل على فيلمي الجديد. كانت أيضًا طريقة لحماية نفسي وللتأكّد من الاتجاه الذي أريد أن أسلكه، أشعر بالامتنان الشديد لما حدث الليلة».

ولم يكن فيلم الأسد الذهبي هو الفيلم الوحيد المأخوذ عن رواية وحصل على جائزة في ختام المهرجان، حيث حصلت الكاتبة والمخرجة الأمريكية ماجي جيلينهال، على جائزة أفضل سيناريو عن فيلمها «The Lost Daughter» المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة إيلينا فيرانتي.

وينتمي الفيلم لنوعية أفلام الدراما النفسية، وتدور أحداثه حول تجد سيدة تسافر لقضاء عطلتها على الشاطئ، ولكنها تواجه منعطفًا مظلمًا عندما تبدأ في مواجهة مشاكل ماضيها، ومن المقرر أن يتم إطلاق الفيلم في الولايات المتحدة في 17 ديسمبر، في إصدار محدود قبل البث على «نتفليكس» في 31 ديسمبر 2021.

بينما كانت جائزة الإخراج من نصيب المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون عن فيلمها «Power of the Dog»، وتدور أحداث الفيلم الذي لاقى ترحبيًا كبيرًا من النقاد والجمهور بعد عرضه الأول في المهرجان، حول حول شقيقين لديهما مزرعة كبيرة في مونتانا، ولكن تتوتر العلاقة عندما يجلب أحدهما إلى المنزل زوجته الجديدة وابنها.

وحسب صحيفة (الوطن) المصرية فقد حصلت النجمة العالمية بينيلوبي كروز على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان عن دورها في فيلم «Madres Paralelas» للمخرج الإسباني البيدرو ألمودوفار، والذي جسدت فيه شخصية «جانيس» سيدة في منتصف العمر تتوجه إلى المستشفى للولادة، وهناك تصادف فتاة مراهقة حامل خائفة ومصدومة.

