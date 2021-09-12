زوجة نضال الشافعى: حالته مستقرة ويخضع لعملية جراحية خلال أيام

قالت السيدة هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، لـ اليوم السابع، إن زوجها حالته مستقرة ويخضع لبروتوكول العلاج بناء على أمر الدكتور المعالج له، مشيرًا أنه يستعد لإجراء عملية جراحية خلال أيام، وبعدها يعود إلى نشاطه الفني، وتتمنى من الجميع الدعاء له.
وكان خضع الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، وشارك نضال الشافعى فى موسم رمضان الماضى بعملين؛ الأول مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.
كما شارك نضال الشافعي ضيف شرف في مسلسل "الاختيار" والذى حقق من خلاله إشادات كبيرة من خلال تجسيده لدور بدوي مصري يتم القبض عليه من قبل العناصر الإرهابية في سيناء ويحققون معه يكشف عن وطنية البدو المصريين في سيناء وولائهم لوطنهم مصر.
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