رانيا يوسف تنتهي من تصوير مشاهد السجن فى مسلسل ”المماليك”

انتهت الفنانة رانيا يوسف من تصوير مشهد دخولها السجن ضمن أحداث مسلسل المماليك الذى تصوره تلك الأيام استعدادًا لعرضه فى الموسم الشتوى المقبل، وينتمى لنوعية مسلسلات الأكشن الرومانسى، وتجسد رانيا شخصية "هند" تحمل بداخلها جانبان الخير والشر معًا.
مسلسل المماليك"، ينتمى لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة بيومي فؤاد، ورانيا يوسف، ودوللي شاهين، وتشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، رامي وحيد، محمد سليمان، نانسي صلاح، حنان سليمان، وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى.
وتنتظر رانيا يوسف عرض الموسم الثانى لمسلسل "الحرامى" الذى تقوم ببطولته مع بيومى فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمى عبد الرحمن القليوبى وعدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد الجندى، وتدور أحداث العمل في 10 حلقات ومقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت.
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