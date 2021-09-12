الظهور الأول للشقيق الوحيد لـ ياسمين صبري.. ووالده يعلن موعد زواجه (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، ووالد الفنانة ياسمين صبري، صورة نجله “بلال”، خلال إعلانه عن موعد حفل زفاف الابن والمقرر عقده منتصف الشهر المُقبل.

ونشر والد ياسمين صبري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة لنجله وخطيبته، مُعلقًا عليها بقوله: “فرح ابني الوحيد بلال صبري، الأخ الشقيق لبناتي نرمين صبري وياسمين صبري”.

وأوضح “صبري”، أنَّه سيُجرى الاحتفال بزفاف الابن منتصف شهر أكتوبر المُقبل، على أحد المراكب النيلية، قائلًا: “متمنيًا لهم السعادة والهناء في حياتهم مع عروسة ابني الجميلة أريج، سليلة العائلات الراقية الكريمة”.

وكانت ياسمين صبري، قد ظهرت خلال الفترة الماضية مع أخ أخر يصغرها بسنوات، واتضح أنه أخ غير شقيق من والدتها.

وفي سياق آخر، تعتزم ياسمين صبري، العودة إلى الساحة الدرامية، في شهر رمضان المُقبل، وذلك بعد غياب، إذ نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لعمل جديد، رفضت الإفصاح عن ملامحه بعد.

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد أعلنت قبل أيام، إغلاق جميع حساباتها المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما استعانت بصفحة رسمية لها، موضحة عبر «ستوري» على حسابها بـ«إنستجرام»، أنَّها دشنت حسابها الرسمي الموثق على «فيس بوك» وبناء عليه أغلقت باقي الصفحات المزيفة التي تحمل نفس الاسم.

وغابت الفنانة ياسمين صبري، عن موسم دراما رمضان 2021، إذ كانت آخر تجاربها الفنية، من خلال مسلسل «فرصة تانية»، الذي عُرض في شهر رمضان لعام 2020، وشاركها البطولة كل من أحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوي، ومحمد أبو داوود، وآخرين.