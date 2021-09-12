من وسط البحر.. ليلى علوي توجه رسالة طمأنينة لرواد الساحل بعد شائعات “القروش” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة ليلى علوي، رسالة طمأنية لكل رواد الساحل الشمالي بعد أنباء عن إغلاق الشواطئ وانتشار “القروش” على خط الساحل ومرسى مطروح.

وظهرت ليلى علوي، في فيديو عبر حسابها على “إنستجرام”، وهى تسبح في البحر بالساحل، وعلقت: ” أنا في الساحل الشمالي، والبحر جميل وزي الفل ومفيش أي حاجة، مش عايزة الناس تخاف والأطفال بالذات اللي مرعوبين، من البحر، الناس كلها في الميه والبحر زي الفل”.

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وكانت بعض القرى قد أغلقت شواطئها خلال الأيام الماضية، بعد أنباء عن ظهور قرشين في البحر بعد إصابة أحد الغواصين، ولكن نفت وزارة البيئة ما تردد مؤكدة أن المنطقة خالية تماما من القروش، ومنحت الشواطئ الضوء الأخضر لإعادة فتحها من جديد.