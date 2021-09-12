ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة ليلى علوي، رسالة طمأنية لكل رواد الساحل الشمالي بعد أنباء عن إغلاق الشواطئ وانتشار “القروش” على خط الساحل ومرسى مطروح.
وظهرت ليلى علوي، في فيديو عبر حسابها على “إنستجرام”، وهى تسبح في البحر بالساحل، وعلقت: ” أنا في الساحل الشمالي، والبحر جميل وزي الفل ومفيش أي حاجة، مش عايزة الناس تخاف والأطفال بالذات اللي مرعوبين، من البحر، الناس كلها في الميه والبحر زي الفل”.
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وكانت بعض القرى قد أغلقت شواطئها خلال الأيام الماضية، بعد أنباء عن ظهور قرشين في البحر بعد إصابة أحد الغواصين، ولكن نفت وزارة البيئة ما تردد مؤكدة أن المنطقة خالية تماما من القروش، ومنحت الشواطئ الضوء الأخضر لإعادة فتحها من جديد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من وسط البحر.. ليلى علوي توجه رسالة طمأنينة لرواد الساحل بعد شائعات “القروش” (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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