أول تعليق من محمد سعد بعد انتشار شائعة وفاته بفيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان محمد سعد على الشائعات التي انتشرت أمس، على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته بفيروس كورونا.

ونفى محمد سعد في بيان صحفي له إصابته بفيروس كورونا من الأساس، مشيرةً إلى أن هذه الأخبار تطلقها صفحات مجهولة المصدر، ومؤكدًا أن حالته الصحية جيدة.

ويرجع سبب ظهور هذه الشائعة هي وفاة الملحن محمد سعد، الذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وما حدث هو تشابه في الأسماء، بين اسم الراحل والفنان محمد سعد.

وكان محمد سعد قد ابتعد منذ ثلاثة أعوام عن تقديم أعمال جديدة سواء في السينما أو التليفزيون بسبب ضعف السيناريوهات التي قدمت له، وقال محمد سعد في تصريحات سابقة له إنه يبحث عن الاختلاف مثلما فعل في فيلم «الكنز» بجزئيه، وأشاد به الخبراء بعدما آمن به المخرج شريف عرفة وأخرجه من شخصية اللمبي.

وكان آخر أعمال الفنان محمد سعد في السينما فيلم «الكنز 2»، مع المخرج شريف عرفة، وشارك في بطولته أيضا كل من محمد رمضان وهند صبري وأمينة خليل وروبي وسوسن بدر وأحمد حاتم ودارت قصته استكمالا للجزء الأول حول العديد من الحكايات عن حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب.

وفي الدراما، كانت آخر مسلسلات محمد سعد «فيفا أطاطا» عام 2014، والذي شاركته بطولتها إيمي سمير غانم، وظهر محمد سعد في المسلسل بشخصيتين «أطاطا» التي ظهر بها في فيلم «عوكل»، وشخصية «اللمبي» التي ظهر بها في عدد كبير من أفلامه.

وعن المسرح، كان آخر أعماله مسرحية «فوق كوبري ستانلي» التي عرضت ضمن فعاليات مسرح «موسم الرياض» بالسعودية، ولم تعرض في مصر بسبب ظروف فيروس كورونا التي ألغت عرضها في مصر، وشارك في بطولتها سامي مغاوري ومي سليم.