أحمد سعد يكشف عن موعد زفافه على علياء بسيوني (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان أحمد سعد، عن موعد زفافه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك بعد عقد قرانهما قبل ثلاثة أسابيع.

سعد قال في تصريحات صحفية، إن حفل الزفاف سيكون في نهاية شهر سبتمبر الجاري، وأضاف أنّهما قررا عدم الانتظار لفصل الشتاء.

حصد سعد مؤخرًا جائزة أفضل تتر خلال حفل توزيع دير جيست في دورته الـ18، بعد مشاركته في مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في دراما رمضان الماضي.

في سياق آخر، أوضح سعد أنّه قّلل من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الانتقادات التي يتعرض لها بشكل مستمر، ورد ساخرًا: باتشتم 3 مرات يوميًا كأني مضاد حيوي، فيما عقّبت علياء: سيبونا نفرح يا جماعة وبعدين اشتموا.

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حفل توزيع جوائز دير جيست شهد حضور وتكريم العديد من الفنانين ونجوم الرياضة والإعلام في مصر، أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة منى زكي، والفنان أحمد زاهر وابنته ليلى، والفنانة إسعاد يونس، الفنانة درة، والفنانة نسرين طافش، والفنانة دينا فؤاد، والفنان هاني رمزي، والفنانة داليا البحيري، والفنانة داليا مصطفى وزوجها شريف سلامة، والإعلامي سيف زاهر، والإعلامي إبراهيم فايق، وأحمد الأحمر لاعب كرة اليد، والفنانة جميلة عوض، والفنانة روجينا، والفنانة نرمين الفقي، وغيرهما.

أحمد سعد ومصطفى حجاج

في سياق اَخر، يستعد سعد في الوقت الحالي، لطرح أغنيته الجديدة ع الدوغري مع المطرب مصطفى حجاج، التي طرحا البرومو الرسمي لها قبل يومين.

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