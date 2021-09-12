شقيقة الفنانة شهيرة.. الإعلامية نانو حمدي تتعرض لوعكة صحية وابنتها تطلب الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة منه تيسير، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إصابة والدتها الإعلامية نانو حمدي، بأزمة صحية، مطالب جمهورها بالدعاء لها، حيث كتبت «مامي عندها نزلة شعبية حادة ونقص في المناعة والتهاب في الشعب وتعبانة جدا، ادعولها أنها تبقي كويسة والنبي، ألف سلامة عليكي حبيبتي».
يذكر أن الإعلامية نانو حمدي هي إحدى مذيعات القناة الثانية بالتلفزيون المصري، واعتزلت منذ فتره وارتدت الحجاب.
وقدمت «حمدي»، خلال مشوارها الإعلامي، عددا من البرامج الثقافية، وهي شقيقة الفنانة شهيرة، وخالة رانيا وعمرو محمود ياسين، كما أنها زوجة أكبر مهندسي الديكور الراحل بدر تيسير، والذي أنجبت منه ابنتهما الفنانة منة تيسير، والإعلامية مريم بدر تيسير.
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