“أحمل له كل الاحترام والثقة ومعه حسيت إني بخير”.. أصالة تتحدث لأول مرة عن زوجها الجديد

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت المطربة أصالة بعقد قرانها على الشاعر العراقي فائق حسن، وكشفت كواليس علاقتهما.

تحدثت أصالة لأول مرة عن زوجها، بعدما نشرت صورة جمعتهما وفتحت قلبها للجمهور، لتشاركهم تفاصيل قصتها مع فائق حسن.

كتبت أصالة: “منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق”.

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أوضحت: “معه حسّيت إنّي بخير، لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف، هو واضح وأنا عفوية، لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو”.

أضافت أصالة في حديثها عن زوجها: “نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ، سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص، وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر”.

وجهت الحديث إلى الجمهور قائلة: “أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي .. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي”.

كما وجهت رسالة إلى زوجها: “وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد، ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي”.

اختتمت رسالتها لزوجها: “وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع، عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها”.

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