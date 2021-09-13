“عودة الرئة لطبيعتها”.. رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا يكشف تطورات حالة وائل الإبراشي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا الدكتور حسام حسني، تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، بعد إصابته فيروس كورونا.

وقال حسام حسني: “حالة الإبراشي الصحية في تحسن ملحوظ وتحليلات كورونا الذي يجريها بشكل دوري أفضل بكثير بالمقارنة مع حالته في بداية إصابته بفيروس كورونا”.

وتوقع رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج “حديث القاهرة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أنه في القريب العاجل سيعود وائل الإبراشي لتقديم برنامجه، مؤكدا قوة الرئتين واستعادتهما لحالتهما وتعافي نسيجها، قائلًا: “الابراشي وصل إلى حالة جيدة للغاية وسيعود في القريب العاجل إلى شاشته”.

الجدير بالذكر أن وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر 2020، وخضع للعلاج بأحد المستشفيات، وعانى من بعض المضاعفات التي أدت إلى تأخر حالة رئتيه، ويغيب حتى الآن عن تقديم برنامجه “التاسعة” على التليفزيون المصري.