كلير فوي تحصد جائزة إيمي عن The Crown رغم انتهاء دورها

حصلت الممثلة البريطانية كلير فوي على جائزة إيمي في حفل الفنون الإبداعية السنوي لجوائز الإيمي السنوي في نسخته الـ 73، عن دورها في الموسم الأول والثاني لمسلسل The Crown.
ظهرت كلير فوي التي لعبت دور الملكة إليزابيث في The Crown وفازت عنه بجائزة إيمي أفضل ممثلة عام 2018، في الجزء الرابع من دراما العائلة الملكية الشهير في مشهد "فلاش باك"، لكنه كان كافيا لترشيحها للجوائز مرة أخرى.
لم تكن كلير فوي حاضرة في لوس أنجلوس للحصول على جائزة الإيمي الجديدة كأفضل ممثلة ضيفة في عمل دراما، مثلما تواجدت من قبل، لحصد جوائز الإيمي والساج والجولدن جلوب عن دورها في The Crown.
لعبت كلير فوي التي تبلغ من العمر 37 عاما شخصية الملكة إليزابيث في مسلسل The Crown الذي يعرض على نتفليكس، وتسلمت منها المهمة في الموسم الثالث والرابع الممثلة الشهيرة أوليفيا كولمان.
يقام حفل توزيع جوائز إيمي 2021 لهذا العام في نسخته الـ 93، للأدوار التمثيلية، يوم 19 سبتمبر المقبل، ويذاع على شاشة CBS الأمريكية، لتكريم أفضل الأعمال التي عرضت في الفترة من 1 يونيو 2020 حتى 31 مايو 2021، بحسب الموقع الرسمي للأكاديمية.
ونالت مسلسلات The Crown و The Mandalorian عدد ترشيحات وصل إلى 24 لكل منهما، يليهما WandaVision بـ 23 ترشيحا، و The Handmaid تحصد 21 ترشيحا.
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