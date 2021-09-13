روجينا‬‎ تتصدر مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية..التفاصيل

تصدرت الفنانة روجينا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها في حفل الفنان راغب علامة، الذي أقيم في التجمع الخامس. تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لـ روجينا وهي ترقص أعلى المسرح بصحبة راغب علامة أثناء غنائه إحدى أغنياته الشهيرة.

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