ننشرالقائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب

تألق نجوم الغناء الغربي في حفل توزيع جوائز MTV لأفضل الفيديوهات الموسيقية الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم، بنيويورك.

استضافت دوجا كات حفل MTV ، وتضمنت قائمة مقدمي الحفل والجوائز والفقرات الغنائية عدد كبير من النجوم أبرزهم كاميلا كابيلو، جاستن بيبر، ليل ناز إكس، شون مينديز، ماشين جن كيلي.

وشهد الحفل أول ظهور للمغنية والممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز عقب عودتها من فينيسيا، وتألقت على المسرح أثناء تقديمها لإحدى الجوائز.

حصد المغني المثير للجدل ليل ناز إكس جائزة أفضل فيديو كليب هذا العام، عن أغنية MONTERO (Call Me By Your Name، وتألق على السجادة الحمراء بإطلالة نسائية لافتة للأنظار.

ونال جون ماير جائزة أفضل أغنية روك عن Last Train Home، فيما اختيرت أغنية بيلي إيليش وروزاليا Lo Vas A Olvidar كأفضل أغنية لاتينية.

توج فيديو كليب أغنية هاري ستايلرز Treat People With Kindness بجائزة أفضل تصميم رقصات، وذهبت جائزة أفضل تصوير لكليب بيونسيه ويلو آيفي BROWN SKIN GIRL.

اختير جاستن بيبر لنيل جائزة فنان العام وحصل أيضا على تكريم أفضل أغنية بوب عن Peaches، و drivers license لأوليفيا رودريجو كأغنية العام إلى جانب جائزة أفضل آداء سريع، ونالت أيضا جائزة أفضل مغنية صاعدة.

وكعادها مؤخرا حصلت فرقة BTS الكورية جائزة أفضل فرقة غنائية ، فيما ذهب تكريم أفضل تعاون فني لدوجا كات و SZA عن فيديو كليب Kiss Me More.

واختيرت أغنية ترافيس سكوت FRANCHISE كأفضل كليب هيب هوب، وحصل جون ماير على جائزة أفضل أغنية روك عن Last Train Home.

حصلت BTS على جائزة أفضل أغنية K-POP عن كليبهم الناجح Butter، وأفضل أغنية R&B كانت من نصيب برونو مارس عن كليب Leave The Door Open.