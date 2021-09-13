كارول سماحة تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كارول سماحة في الصورة بإطلالة ساحرة مرتدية جامبسوت باللون الأزرق، مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن كلا من الفنانة كارول سماحة، والشاعر خالد تاج الدين، والمخرجة بتول عرفة، اجتمعوا للعمل على أغنية جديدة تستعد كارول لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وكانت كارول سماحة طرحت مؤخراً أغنية “اللي خان” تتر مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2021.

أغنية “اللي خان” غناء: الفنانة كارول سماحة، وكلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان أحمد العدل.

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" من بطولة الفنانة نيللي كريم، بجانب كل من محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

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