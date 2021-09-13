انتهت الفنانة الكبيرة سوسن بدر من تصوير مشاهدها فى حدوتة "اللى خلف مامتش" من مسلسل "زى القمر"، ويشاركها البطولة إيهاب فهمى وفتوح أحمد وهناء الشوربجى ونهير أمين، وتم تصوير هذه المشاهد ما بين منطقة الوراق وأحد الأستوديوهات، والحدوتة يخرجها أحمد شفيق.

وتعيش الفنانة سوسن بدر حالة كبيرة من النشاط الفنى على مستوى الدراما التليفزيونية في الوقت الحالي، حيث تواصل تصوير 3 مسلسلات دفعة واحد، فضلاً عن فيلم سينمائى اقتربت من نهاية تصويره وهو بعنوان فى "القلب"، من بطولة خالد سليم ونسرين طافش، وإخراج مرقس عادل.

وبدأت سوسن بدر تصوير حدوتة "رق الحبيب" من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب" ا ويشارك في بطولتها أحمد فؤاد سليم، محمد نجاتى، ايمى طلعت زكريا، منة بدر تيسير، أيمن عزب، عزوز عادل، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وهى الحدوتة الثالثة من العمل بعد "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، و"قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا.

كما تصور سوسن بدر مسلسل "مسلسل "السيدة زينب" من 60 حلقة ويشارك في بطولته محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، دينا، ريهام سعيد، حسام داغر، رانيا منصور، ليلى عز العرب، غرام سعد، وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث العمل فى حى السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوسن بدر تنتهى من تصوير حكاية ”اللى خلف مامتش” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.