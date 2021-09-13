منة فضالي تنشر صوره وهى تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية عبر الانستجرام

نشرت الفنانة منة فضالي صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة صيفية مبهجة من عطلتها الصيفية حيث ارتدت هوت شورت و تيشرت أبيض وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

منة فضالي تجري عملية جراحية

خضعت الفنانة منة فضالي لعملية جراحية ، لم تكشف عن تفاصيلها، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عملية خفيفة ادعولي".