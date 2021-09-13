نشرت الفنانة منة فضالي صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.
وظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة صيفية مبهجة من عطلتها الصيفية حيث ارتدت هوت شورت و تيشرت أبيض وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.
منة فضالي تجري عملية جراحية
خضعت الفنانة منة فضالي لعملية جراحية ، لم تكشف عن تفاصيلها، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عملية خفيفة ادعولي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منة فضالي تنشر صوره وهى تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية عبر الانستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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