براد بيت وبرادلي كوبر ورامي مالك يحضرون نهائي أمريكا للتنس (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - بعيًدا عن أروقة المحاكم والمعارك القانونية من أجل حضانة أطفاله بعد طلاقه من أنجلينا جولي، حضر الممثل الأمريكي براد بيت وصديقه المقرب الممثل برادلي كوبر مباراة نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للرجال لعام 2021 في ستاد “آرثر آش” في مدينة نيويورك.

وظهر بيت- 57 عاما، وهو يرتدي قبعة على رأسه، وكوبر – 46 عاما وهما يتابعان المباراة أمس الأحد باهتمام بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي دانييل ميدفيديف بحسب تقارير صحفية قالت إنهما كانا يتحدثان ويضحكان خلال المباراة.

قال موقع Six Page المختص بأخبار المشاهير: “حافظ بيت على مظهره غير الرسمي بقميص أزرق وبنطلون كحلي خلال حضوره المباراة مع صديقه.. وكان أيضا يرتدي نظارة شمسية سوداء كبيرة وكمامة وجه إلى جانب قب

وأشار الموقع في تقريره إلى نجوم آخرين شوهدوا يجلسون في الملعب نفسه لمشاهدة المباراة بمن فيهم رامي مالك وجوزيف مازيلو وجايل كينج وروجر فيدرر.

ولفت الموقع إلى أن بيت كان منفتًحا أخيرا بشأن علاقة الصداقة مع كوبر وحتى أنه أعرب عن شكره له بداية العام الجاري لمساعدته في التخلص من مشكلة الإدمان على الكحول.

وقال بيت عن كوبر في ذلك الوقت: “لقد أصبحت رصينا وبعيدا عن الكحول بسبب هذا الرجل، وكل يوم كنت أكثر سعادة منذ ذلك الحين”، مضيفًا: “إنه صديق وحبيب.”

وأشار الموقع إلى أن كلا الممثلين عازبان حاليا، مضيفا أن طلاق بيت من جولي مستمر مع تصاعد الخلاف بشأن حضانة الأطفال فيما انفصل كوبر عن صديقته القديمة إيرينا شايك، التي يتشارك معها ابنتهما البالغة من العمر 4 سنوات (ليا) وذلك في عام 2019 ،لافتا إلى أن شايك (35 عاًما) كان لها مؤخًرا عالقة قصيرة مع كاني ويست الزوج المنفصل عن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان.