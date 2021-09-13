وصفها بالمرأة الحلم.. هكذا تحدث زوج أصالة الجديد عنها في أول تعليق له

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الشاعر العراقي فائق حسن رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة أصالة، بعدما كشفت عن زواجهما وقصة تعارفهما.

وكتب فائق حسن تعليقا على منشور أصالة في حسابها على “إنستجرام”، ووصفها بالمرأة الحلم.

وقال لها: “عندما يجتمع الذوق مع الحس يتحول الإنسان من شخص عادي إلى استثنائي عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف أبعد من الخيال بقليل لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب حد الروعة تلك أنت يا هدية السماء لن أوعدك بأقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم ولنبدأ معا أجمل ما تمنيناه”.

ومن جانبها ردت عليه أصالة كاتبة: “من يوم عرفتك صديق وأنت بذات مستوى الرقي والتقدير والاحترام، وأنا بفتخر شاركك العمر الجايه وتكون الحبيب والزوج الغالي وتبقى الرفيق وأكبر فيك متل العادة منك بتعلم”.

أصالة تكشف تفاصيل زواجها من فائق حسن

كانت أصالة عن أعلنت أمس تفاصيل زواجها من الشعر العراقي فائق حسن، وتحدثت عن سبب انجذابهما وزواجهما المفاجئ.

وكتبت أصالة في رسالتها: “منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق”.

أوضحت: “معه حسّيت إنّي بخير، لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف، هو واضح وأنا عفوية، لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو”.

أضافت أصالة في حديثها عن زوجها: “نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ، سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص، وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر”.

وجهت الحديث إلى الجمهور قائلة: “أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي .. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي”.

كما وجهت رسالة إلى زوجها: “وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد، ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي”.

اختتمت رسالتها لزوجها: “وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع، عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها”.

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