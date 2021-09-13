هنأ المطرب احمد سعد ، الفنانة أصالة بمناسبة زواجها من الشاعر فائق حسن، ونشر صورة لهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب احمد سعد :"الف مبروك يا حبيبتي علي الزواج تستاهلي الحب و الخير و السعادة دي ما انتي مصدر السعادة لكل اللي حواليكي “.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد سعد يهنئ أصالة بزواجها من فائق حسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.