محامي “سمكري البني اَدمين”: ساندي لم تتقدم بشكوى ضد موكلي والخلافات بينهما شخصية

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف ماجد البنهاوي، محامي يوسف خيري الشهير بـ “سمكري البني آدمين”، أن الخلاف بين موكله والفنان ساندي، يعود لأمور شخصية بينهما، ولا علاقة له بإصابتها قبل عامين.

أوضح ماجد البنهاوي في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي” أن ساندي ليست طرفا في القضية التي تواجه موكله، وأنها لم تتقدم بأي شكوى ضد سمكري البني آدمين طوال عامين.

أضاف أن سبب الخلاف بين ساندي ويوسف خيري هو رفض الأخير الذهاب إلى منزلها لإجراء جلسة علاجية، لأنه نادرا ما يذهب لمقابلة زبائنه في المنزل، وهو ما أغضب ساندي.

تابع محامي سمكري البني آدمين أن موكله حزين للغاية من تعليقات الفنانين الذين تبراوا منه وأبدوا استنكارهم من عمله بدون تراخيص.

أكد المحامي أنه ينتظر جلسة يوم 15 سبتمبر، أملا في إخلاء سبيل يوسف خيري، مشيرا إلى وجود سوء تفاهم، حيث أنه درس تخصص غير مدرج بالجامعات المصرية، وهو ما سبب له مشكلة حين وكل أحد المحامين لإصدار بطاقة رقم قومي جديدة له، حيث رفض موظفي السجل المدني البيانات المقدمة إليهم، واتهموه بالتزوير، وتم القبض عليه أثناء تواجده هناك.

يذكر أن ساندي كشفت قبل أيام عن تجربتها مع سمكري البني آدمين، وتسببه لها في إصابة أضرت بعمودها الفقري، واستندت إلى تحذيرها منه قبل عامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن أحدا لم يلتفت إلى ما قالته وقتها.

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