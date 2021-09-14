ملك قورة تعلن إصابتها بفيروس كورونا: “ادعولي”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة ملك قورة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (Covid – 19 ).

نشرت ملك قورة رسالة عبر خاصية القصص المصورة “استوري” لحسابها على “إنستجرام، أكدت فيها إيجابية مسحتها الأخيرة.

كتبت ملك موضحة: “إيجابي كورونا، أرجو من كل الذين رافقوني خلال الفترة الأخيرة أن يجروا الفحوصات، وادعولي”.

يذكر أن ملك قورة تشارك في مسلسل “شقة ستة” المعروض عبر منصة شاهد VIP، وهو من بطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، محمد التاجي، سماء إبراهيم، هاني عادل، رحاب الجمل، تامر نبيل وكوكي، وإخراج محمود كامل.