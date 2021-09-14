هيفا وهبي شبه عارية على خطى شقيقتها رولا يموت وجهورها يعيش الذهول والصدمة | شاهد الفيديو 

الرياض - محمد الاطلسي - في ظهور غير متوقع وخلف موجة ردود فعل متباينة نشرت الفنانة هيفا وهبي فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظهرت هيفا في الفيديو وهي ترتدي فستاناً قصيرا باللون الفوشيا ويتميز بكم واحد، والتقط الفيديو وهي تنزل في المصعد ومن ثم تمشي بغنج ودلال نحو الس

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وقد أعجب الفيديو بعض المتابعين الذين أثنوا على جمال وعفوية هيفا معتبرين انها أجمل فنانة، في حين هاجمها البعض الآخر مشيرين إلى انه عليها ان تراعي عمرها، واتهمها آخرون بأنها تقلد شقيقتها رولا يموت.