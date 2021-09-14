فنانة مصرية شهيرة اعتزلت الفن 20 عاما وعندما قررت العودة مات زوجها .. فمن تكون؟ صور

الرياض - محمد الاطلسي - في مارس الماضي، رحلت الفنانة سوسن ربيع، بعد إصابتها بفيروس كورونا، الذي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة "المتفائل" أمام سامح حسين والتي عرضت في مدينة طنطا .

ورغم الانطلاقة الفنية القوية للفنانة الراحلة، اختفت عن الساحة لسنوات طويلة بسبب ظروف أسرية، قبل أن تعود للفن من جديد قبل 6 سنوات، حتى غابت عن دنيانا في 6 مارس 2021.

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الفنانة الراحلة كانت قد بدأت التمثيل مبكرًا وبدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التليفزيون وشاركت مع الفنان الكبير فؤاد المهندس والراحلة شويكار مسرحية "أنها حقًا عائلة محترمة"، وتألقت في كثير من الأعمال السنيمائية، والتليفزيونية ثم اعتزلت التمثيل بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية ثم عادت مؤخرًا وقدمت الكثير من الأعمال الناجحة كان آخرها مسرحية "المتفائل" علي المسرح القومي.

عادت «سوسن» إلى الفن في عام 2015، وعن هذه اللحظات روت: «مدير مسرح الطليعة الفنان محمد الخولي كلمني، هو والمخرج هشام جمعة، وطلبوا مني أعمل بروفتين لنص مسرحية (مصر تولد من جديد)، ووقفت من جديد على خشبة المسرح» وبعد أسبوع من عودتها للمسرح، توفي زوجها الذي قالت عنه: «كان يستحق التضحية.. وهو كان مقدرًا لهذا».

جدير بالذكر أن للنجمة الراحلة ابنين، هما «محمد»، الذي يعمل معيدًا في كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، و«منة» التي قضت فترة في الهند بسبب عملها.