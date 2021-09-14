هل تعرفون زوجة الممثل أحمد رزق « المغربية» .. خطفت الأنظار بجمالها - صورة

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت مجموعة من الحسابات الفنية الناشطة علي السوشيال ميديا، تداول عدة الصور كان الفنان المصري “أحمد رزق” قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، شهدت ظهور زوجته وأم أبنائه، المغربية التى استطاعت أن تدهش الجمهور بجمالها، ودفعت متابعيه للتفاعل مع الصور، متغزلين فيهما كثنائي لافت، ومتمنين لهما السعادة والصحة .

وتزوج الفنان أحمد رزق من السيدة المغربية “أحلام محسن” من خارج الوسط الفني، وذلك بعد فسخ خطبته من الفنانة “حنان مطاوع“، حيث تعرف عليها عن طريق الفنانة المصرية سلوى خطاب، حيث أنها صديقة مشتركة لهما، ففي أحد الأيام كانت سلوى مريضة فذهب رزق لزيارتها وهناك التقى بزوجته ووقع في حبها.

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الفنان المصري بدأ يذهب كثيرا لزيارة سلوى خطاب لكي يلتقي بأحلام، وهنا بالفعل بدأت علاقتهما تتوطد، وبعد شهر صارحها بأنه يريد أن يتزوجها، وتزوجا بالفعل. وأنجب منها ثلاثة أطفال: (عمر) و(يحيى) و(حمزة)، وتحرص أحلام على نشر صورهم عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي في المناسبات السعيدة.

وقال الفنان أحمد رزق، إنه لم يتلق أجرا عن ظهوره كضيف شرف في مسلسل «القاهرة كابول»، لتقديره للكاتب عبدالرحيم كمال، بشكل شخصى، كمؤلف، وكذلك المخرج حسام على، وشعوره أن الشخصية مكتملة الأركان ولاقتناعه بالدور.

وأضاف خلال أحدث تحقيقاته الصحفية: «أقبل الظهور كضيف شرف لمجاملة أصدقائى في أعمالهم، ولكن بمبدأ لا ضرر ولا ضرار».

وتابع «رزق»: «بعض الزملاء الفنانين كانوا يعانون أزمات مادية في حياتهم نتيجة تراجع حجم أعمالهم، وبالتأكيد يتحمل تلك المسؤولية جهات الإنتاج والتعامل بمبدأ «الحب والكره» مع البعض، وأتوقع مع القرارات الأخيرة وانفتاح السوق ودخول شركات إنتاجية كبرى أن يكون هناك منافسة صحية تنهى تلك الأزمة».

وتحدث عن انتهائه، مؤخرًا، من تصوير «فيلم 200 جنيه»، ويشاركه بطولته إسعاد يونس، وهانى رمزى، ونيللى كريم، وأحمد السعدنى، ودينا فؤاد، وعمرو عبدالجليل.

وأوضح: «بداية الفيلم مع طباعة العملة، لتظل مع شخص ويعطيها لنجله الذي يمنحها للمدرس الخاص به لتنتقل إلى أسرته وتصبح هي مشكلته في الحياة».

المصدر: نورت