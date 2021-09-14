بسبب هذه الصورة وفي شهر العسل زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد تتعرض للتنمر | تفاصيل 

الرياض - محمد الاطلسي - حملة غير متوقعة تعرضت لها زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد وتأتي هذه الحملة في اول شهر عسل للعروسين .

وتفصيلا بعد زواجها من نجم مواقع التواصل الاجتماعي ​الوليد مقداد​، انتشرت صور عديدة للشابة ​نور غسان مقداد​، خصوصاً بعد ان وصل حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أكثر من مليون متابع.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

ولاحظ المتابعون أن لفة حجاب نور يمكن أن تكون أجمل وتتناسب أكثر مع ملابسها وستايلها كونها شابة وعروساً جديدة، اضافة الى انها لا ترتدي الا اللفة البيضاء، فتنمر البعض عليها وعلقوا ساخرين من الشابة الجميلة، وقالوا إنها لا تمتلك الا لفة واحدة لا ترتدي غيرها، إلا أن قسماً آخر من المعلقين دافعوا عنها، مشيرين إلى أن الموضوع ذوق ورأي خاص ولا يحق لأحد التدخل.