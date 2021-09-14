نهاية مأساوية للدنجوان رشدي أباظة.. رفضت والدته إلقاء النظرة الأخيرة عليه والسبب لا يخطر على بال؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنان رشدي أباظة ولد في 3 أغسطس عام 1926 في المنصورة لأب مصري وهو سعيد أباظة كان والده يعمل في الشرطة وتدرج في المناصب حتي أصبح لواء من أسرة ثرية جدا والدته إيطالية الجنسية تدعي تيريزا لويجي له ثلاثة أشقاء من والده رجاء، وزينب، ومنيرة، وأخ غير شقيق وهو الفنان فكري أباظة درس في مدرسة سان مارك بالإسكندرية .

كان رشدي أباظة يجيد عدة لغات منها الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والأسبانية، والألمانية لكنه لم يكمل تعليمه بعد حصوله على البكالوريا وذلك بسبب حبه للعبة كمال الأجسام بعد حصوله على الثانوية العامة ألتحق بكلية الطيران لكنه لم يحتمل الحياة العسكرية وترك الكلية وقام بالإلتحاق بكلية التجارة لكنه لم يكمل فيها دراستة وتركها.

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بدايته الفنية بدأ رشدي أولي خطواتة نحو السينما من خلال مشاركتة في فيلم المليونيرة الصغيرة مع سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن الحمامة بدور صغير تلاه عده أدوار بمشاهد صغيره بعدها أبتعد تماما عن التمثيل وأنشغل بالتجارة ليعود مره أخري في عدد من الأدوار الصغيرة مثل فيلم دليلة، رد قلبي، جعلوني مجرما، موعد غرام، ليلمع نجمه هذه المرة بشكل كبير ويشارك في بطولة عدة أفلام هامه منها أمراة على الطريق بطولة الفنانة هدي سلطان والفنان شكري سرحان والفنان زكي رستم .

لمحات من حياة الدنجوان رشدي أباظة التي رفضت والدتة ألقاء النظرة الأخيرة عليه تزوج الفنان رشدي أباظة 5 مرات كانت أولي زوجاتة الفنانة تحية كاريوكا حيث تم عقد قرانهما عام 1952 ليستمر الزواج بينهما لمدة 3 سنوات الزوجة الثانية هي برباراأمريكية وقد انجب منها إبنتة الوحيدة قسمت وأستمر زواجه منها نحو 4 سنوات وتم الإنفصال عام 1959 .

الزوجة الثالثة كانت الراقصة سامية جمال الذي تزوجها عام 1962 ليستمر الزواج بينهما نحو ما يقرب من 18 عاما ويعتبر أكبر فترة زواج في حياتة لينفصل عنها عام 1977 أثناء زواجة من سامية جمال تزوج من الفنانة صباح عام 1967 وأستمر الزواج بينمها نحو أسبوعين في عام 1971 أطلق الفنان رشدي أباظة الرصاص على نفسه محاولا الإنتحار وأنقذه أبن عمه.

وعن تلك الواقعة روي رشدي أباظة أنه كان يصور فيلم وعند عودته وجد سامية جمال تتشاجر مع إبنته قسمت ما أثار غضبة ووجه لها كلمات جارحة لكنها بكت سامية جمال وتركت المنزل وتوجهت لأحد الفنادق وأصرت على طلب الطلاق ولم تفلح محاولاته للصلح معها فأصيب بإكتئاب حاد ودفعه لمحاولة الإنتحار الزوجة الخامسة كانت من إبنة عمه نبيلة أباظة تزوجها عام 1979 لكنه طلقها سريعا بعد أن أشتد علية المرض.

المرض والرحيل أصيب الفنان رشدي أباظة في أواخر أيامه بالسرطان وهذا الأمر جعل والدته تتراجع عن كتابة أملاكها له بعد أن أخبرها الأطباء أنه سيموت بعد 6 شهور لان أخوته من أبوه سيورثه لان لديه بنت بعدها قامت والدتة بتسريب التقرير الطبي الذي يوكد إنه سيرحل عن الدنيا بعد 6 شهور وعندما علم شكل الأمر عليه صدمه شديدة ومات على الفور.

بعد رحيلة مباشرتنا وقبل دفنه أخبروا والدته بوفاته وطلبوا منها الحضور لإلقاء النظرة الأخيرة عليه لكنها رفضت بشدة أن تذهب بسبب الخلافات الأخيرة التي وقعت بينهما بسبب الميراث.