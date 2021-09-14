في أول ظهور لها ابنة الفنان محمد عبده تخطف الأنظار بحلاوتها وخفة دمها .. والمفاجأة في جنسية والدتها - صور

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الساعات الماضية تداولت مواقع اخبارية مهتمة باخبار الفن أول ظهور لـ خالد وعالية، إبني فنان العرب محمد عبده.

خالد وعالية سبق أن أطلا مع والدهما عبر شاشة العربية، خلال مداخلة تلفزيونية معه، كما سبق أن انتشرت صورة للطفلين عند ولادة عالية.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

وبدا الشبه كبيراً بين خالد ووالده، فهو يحمل نفس ملامحه وكأنه نسخة مصغرة عنه.

خالد وعالية هما ولدا محمد عبده من زوجته الجزائرية، التي تحمل الجنسية الفرنسية، وهو كان قد تعرف عليها خلال زيارته لفرنسا للعلاج بعد تعرضه لثلاث جلطات في القلب استلزمت سفره إلى فرنسا، ولكنه سرعان ما أعلن عن زواجه قبل 8 سنوات بعد شفائه من المرض.

يشار إلى أن محمد عبده رزق أيضاً من زوجته الثانية بطفلة أسماها العنود وهي تحمل الرقم 10 بين أولاده.

وكان محمد عبده رُزق بطفله خالد عام 2013، وعالية عام 2016، أما أبناءه السبعة الآخرين، فهم من زوجته الأولى وهم نورة، وود، وريم، وهيفاء، وعبد الرحمن، وبدر، ودلال.