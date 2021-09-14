الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الفنانة أصالة مؤخرا زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن , قد يعتقد البعض أن الفنانة السورية أصالة قد أعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن أمس الأول الأحد بالصدفة، ولتأكيد الشائعات التي طالتها في الفترة الاخيرة، لكن ما أشارت إليه مصادرنا مختلف تماماً، فأصالة تعمدت اختيار يوم 12 أيلول لإحداث جدل حول زواجها وتأكيده، لأنها ذكية جداً، فهو يوم عيد ميلاد زوجها السابق المخرج طارق العريان، فاعتبر كثيرون أن إعلانها زواجها من آخر طريقة رائعة للانتقام على كل ما فعله بها والعذاب الذي مرت به بعد انفصالهما.
وسرقت أصالة الأضواء يوم أمس الأول ، ولم يهتم كثيرون بالاحتفال الذي قامت به عارضة الازياء نيكول سعفان لحبيبها المخرج طارق العريان الذي يكبرها بأكثر من 20 عاماً، وبقيت الاضواء كلها موجهة نحو أصالة وزوجها الجديد.
II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:
المصدر | الفن
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيد النساء ..أصالة تعمدت إعلان زواجها من فائق حسن في هذا التوقيت لسبب لن تتخيلوه..إنتقمت من طارق العريان بحيلة ذكية جداً! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع أخبار العرب وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.