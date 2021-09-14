كيد النساء ..أصالة تعمدت إعلان زواجها من فائق حسن في هذا التوقيت لسبب لن تتخيلوه..إنتقمت من طارق العريان بحيلة ذكية جداً!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الفنانة أصالة مؤخرا زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن , قد يعتقد البعض أن الفنانة السورية ​أصالة​ قد أعلنت زواجها من الشاعر العراقي ​فائق حسن​ أمس الأول الأحد بالصدفة، ولتأكيد الشائعات التي طالتها في الفترة الاخيرة، لكن ما أشارت إليه مصادرنا مختلف تماماً، فأصالة تعمدت اختيار يوم 12 أيلول لإحداث جدل حول زواجها وتأكيده، لأنها ذكية جداً، فهو يوم عيد ميلاد زوجها السابق المخرج ​طارق العريان​، فاعتبر كثيرون أن إعلانها زواجها من آخر طريقة رائعة للانتقام على كل ما فعله بها والعذاب الذي مرت به بعد انفصالهما.

وسرقت أصالة الأضواء يوم أمس الأول ، ولم يهتم كثيرون بالاحتفال الذي قامت به عارضة الازياء نيكول سعفان لحبيبها المخرج طارق العريان الذي يكبرها بأكثر من 20 عاماً، وبقيت الاضواء كلها موجهة نحو أصالة وزوجها الجديد.

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المصدر | الفن