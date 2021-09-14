أسرار مثيرة لا تعرفها عن آثار الحكيم.. اكتشفها سمير غانم واعتزلت الفن بسبب القرآن وأدخلت رامز جلال المحكمة

الرياض - محمد الاطلسي - آثار الحكيم، فنانة مصرية، من مواليد 18 مايو/أيار 1958، تمتعت بملامح بسيطة وجميلة، ونجحت منذ دخولها عالم الفن.

تركت بصمة كبيرة في أعمال فنية عديدة، وبدأت الفن حينما اكتشفها سمير غانم، حيث كانت تعمل في العلاقات العامة بأحد الفنادق.

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درست بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس، وقد بدأت مسيرتها الفنية عام 1976 واعتزلت عام 2009، واستطاعت أن تلعب كافة الأدوار.

الفنانة المصرية آثار الحكيم

عقد 5 سنوات بعد اكتشافها أرسلها الفنان المصري الكوميدي سمير غانم، للمنتج رياض العريان الذي تعاقد معها بعقد لمدة 5 سنوات، و أسند لها دور البطولة في مسلسل “بلا عتاب”.

وفي تصريحات سابقة، كشفت الفنانة آثار الحكيم، أنها اعتزلت الفن عام 2009، لأجل التفرغ للقراءة وتفسير وقراءة القرآن الكريم ولتربية أولادها.

للفنانة آثار الحكيم خلاف قضائي مع الفنان رامز جلال، بعد أن استضافها في إحدى برامجه، و رفضت إذاعة الحلقة مما جعلها تلجأ للمحاكم فصدر قرار بوقف عرض الحلقة الخاصة بها.

أبرز أعمالها ومن الأعمال التي شاركت فيها آثار الحكيم: فيلم “الحب فوق هضبة الهرم”، فيلم “النمر والأنثى”، فيلم “بطل من ورق”، فيلم “أيوب”، فيلم “فقراء لا يدخلون الجنة”، فيلم “أنا لا أكذب ولكني أتجمل”.

وشاركت في مسلسل “فريسكا”، مسلسل “نحن لا نزرع الشو ك”، مسلسل “زيزينيا”، مسلسل “ليالي الحلمية” وكذلك مسلسل “الحب وأشياء أخرى”، مسلسل “أبنائي الأعزاء شكرًا” وغيرها.

حياتها الشخصية

وعن حياتها الشخصية تزوّجت آثار الحكيم مرتين المرة الأولى من محمود مجدي جودت وأنجبت منه ثلاث أولاد.

وأولادها هم “عمرو”، “علي”، “عبد الرحمن”، وتزوّجت للمرة الثانية من الإعلامي ياسر كمال خليل.

وفوجئت آثار الحكيم بتطليقها من “محمود جودت” غيابيًا، بعدما حرّك الزوج السابق دعوى قضائية لضم أولاده لحضانته وبالفعل حُرمت من أبنائها لمدة عامين.

وبعد زواجها للمرة الثانية، طالب الزوج السابق مجددًا بحضانة أبنائه وذلك في دعوى أقامها عام 2006 وهذه المرة قام بحرمانها من رؤيتهم قبل تسوية الأمر لاحقاً بعد سلسلة من المشاكل.