شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.
و ظهرت مريم أوزرلي في الصور بإطلالة غريبة حيث ارتدت سلوبيت باللون الأزرق و عليه حزام أحمر مما أثار اعجاب متابعيها.
وقامت مريم أوزرلي بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر ظهرها بطريقة ناعمة وانسيابية، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.
وأبرزت مريم أوزرلي إطلالتها بوضع لمسات ناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر الشفاه باللون الاحمر، مع الماسكرا لتبرز جمال ملامحها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو…مريم أوزرلي تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.