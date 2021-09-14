بالفيديو…مريم أوزرلي تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت مريم أوزرلي في الصور بإطلالة غريبة حيث ارتدت سلوبيت باللون الأزرق و عليه حزام أحمر مما أثار اعجاب متابعيها.

وقامت مريم أوزرلي بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر ظهرها بطريقة ناعمة وانسيابية، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.

وأبرزت مريم أوزرلي إطلالتها بوضع لمسات ناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر الشفاه باللون الاحمر، مع الماسكرا لتبرز جمال ملامحها.