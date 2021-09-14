شاهد.. منه فضالى من كواليس فيلم فى القلب

شاركت الفنانة منه فضالى ، جمهورها بصور من كواليس عملها الجديد “ فى القلب ” بصحبة عدد من أبطال الفيلم منهم الفنان خالد سليم والفنان تونى ماهر و الفنانة نسرين طافش . وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت قائلة : “ احنا بنكسر الدنيا يا لهوي علي التواضع .. إن شاء الله بنعمل فيلم يجنن إن شاء الله يعجبكم دعواتكم ”.

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