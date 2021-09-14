بعد اتهامه بصيد الطيور النادرة.. مصطفى شعبان يدافع عن نفسه بهذه الطريقة

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض الفنان مصطفى شعبان لبعض الانتقادات عقب نشره صور من رحلة لصيد الطيور.

تركزت الانتقادات حول اصطياد مصطفى شعبان لطيور نادرة وعصافير زينة لا يتم أكلها، وهو ما دفعه للاستعانة بتفسير للصور نشرته الكاتبة أسماء علاء الدين، التي أوضحت أن مصطفى شعبان اصطاد حمام قمري، وهو ضمن الطيور التي يتم أكلها.

أضافت أن الانتقادات الموجهة لمصطفى شعبان تبدو غير منطقية، خاصة أن رحلة الصيد كانت من تنظيم البدو الذين لا يسمحوا باصطياد مثل تلك العصافير النادرة.

علق مصطفى شعبان على التوضيح وكتب: ” أشكرك أستاذه أسماء للبحث والتوضيح، الصحافة مسئولية”.

يذكر أن مصطفى شعبان قدم مؤخرا مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان وهو من بطولة عمرو سعد، دلال عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، محمد التاجي، فرح يوسف، علاء قوقة، وليد فواز وسماء إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.