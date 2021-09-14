“بكلمك وعارفك بتسمعيني”.. خالد النبوي يحيي الذكرى الثالثة لرحيل والدته

ابو ظبي - احمد الجزار - أحيا الفنان خالد النبوي، الذكرى الثالثة لوفاة والدته، التي تحل اليوم الثلاثاء، حيث رحلت عن عالمنا يوم 14 سبتمبر عام 2018، داعيًا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ونشر خالد النبوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات “تويتر”، صورة تجمعه مع والدته، مُعلقًا عليها بقوله: «أمي حبيبتي.. فات على رحيلك 3 سنوات كأنهم يوم.. لسه بتعلم منك وبحاول أكون زيك.. وحشني أسمعك، صوت وحديت.. بكلمك وعارفك بتسمعيني.. وحشتيني.. الله يرحمك».

وينتظر الفنان خالد النبوي، عرض أحدث أفلامه بعنوان “قمر 14″، والمُقرر طرحه في السمينات مطلع شهر أكتوبر المُقبل، كما سيُعرض في الدورة المُقبلة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر المقبل، ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

“فيلم قمر 14” من بطولة الفنان خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، أحمد مالك وميار الغيطي، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.