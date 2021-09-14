ياسمين رئيس تقرر إغلاق خاصية التعليقات على “إنستجرام” بسبب التعليقات الجنسية

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت الفنانة ياسمين رئيس إلى إغلاق خاصية التعليقات عبر حسابها على “إنستجرام” بسبب التعليقات الجنسية التي تقوم بها بعض الحسابات الوهمية التي تغازل المراهقين والشباب عبر حسابات النجوم.

وقالت ياسمين في بيان لها “اعتذر بشدة لجمهوري المخلص الذي دائمًا ما يشجعني في كل أعمالي، ولكنني اضطريت لإغلاق التعليقات على حسابي بمنصة انستجرام بسبب الحسابات مجهولة المصدر التي تستغل صحفات النجوم على المنصة في الترويج لتصرفات مشبوهة، مستهدفة بذلك المراهقين والشباب”.

وأوضحت أن “تلك الحسابات تسعى لتحريضهم لأفعال غير سليمة، لذلك أناشد مسؤولي إنستجرام بإيجاد سياسة للحد من هذه الصفحات، حتى لا تُستخدم المنصة بهذه الطريقة غير الأخلاقية”.

مسلسل 60 دقيقة

وتنتظر ياسمين رئيس إطلاق مسلسلها 60 دقيقة على منصة شاهد vip يوم الخميس 16 سبتمبر المقبل.

فيلم «قمر 14»

كما تنتظر ياسمين العرض الأول لفيلمها قمر 14 ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.