“تغيير مفصل الحوض”.. زوجة الفنان نبيل الحلفاوي تخضع لعملية جراحية

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت زوجة الفنان نبيل الحلفاوي، لعملية جراحية دقيقة قبل أيام، لتغيير مفصل الحوض.

قال المخرج خالد الحلفاوي، إن والدته خضعت لعملية جراحية لتغيير مفصل الحوض، موضحًا أنها غادرت المستشفى وتُكمل فترة علاجها في المنزل بعدما تحسّنت حالتها.

الفنان نبيل الحلفاوي كان كشف مساء أمس الاثنين، سبب ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، وهو تعرّض زوجته لأزمة صحية، وطالب جمهوره بالدعاء لها.

لم يكشف الحلفاوي أي تفاصيل عن العملية التي خضعت لها زوجته، لكن تعليقات من محبيه ومتابعيه انهالت عليه تمنيًّا بالشفاء لزوجته، وأن تمر من هذه الأزمة بسلام.

الحلفاوي كان قد كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: أنا بخير والحمد لله، زوجتي خضعت لعملية جراحية، تعوق حركتها لفترة طويلة، تحتاج معها لعناية خاصة، أكرر شكري لاهتمامكم ودعواتكم الطيبة.

نبيل الحلفاوي عبر تويتر

يُشار إلى أن الحلفاوي كان قد شارك في المارثون الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل القاهرة كابول، بطولة الفنان طارق لطفي، وقد حقّق العمل نجاحًا كبيرًا فور عرضه على الشاشات.